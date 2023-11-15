Пленный солдат ВСУ рассказал, как его дважды отправляли воевать

Украинский военный Павел Митрович, попавший в плен ВС РФ, рассказал, что его отправили в зону боевых действий, несмотря на то, что он раньше был мобилизован, а за оставление части получил пятилетний срок.
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