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ВС подтвердил запрет на иностранное участие в уставном капитале СМИ

ВС подтвердил запрет на иностранное участие в уставном капитале СМИ

Верховный суд России поддержал позицию Роскомнадзора о запрете иностранного участия в уставном капитале СМИ, подтвердив, что российское юридическое лицо даже с незначительным иностранным участием не может быть учредителем СМИ.

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