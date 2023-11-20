ВС подтвердил запрет на иностранное участие в уставном капитале СМИ

Верховный суд России поддержал позицию Роскомнадзора о запрете иностранного участия в уставном капитале СМИ, подтвердив, что российское юридическое лицо даже с незначительным иностранным участием не может быть учредителем СМИ.
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