NYT: США не могут поставлять больше вооружений ВСУ ради своей обороноспособности

Минобороны Соединённых Штатов Америки считает невозможным увеличение поддержки киевского режима из-за того, что, передавая ракетные комплексы ATACMS, Вооружённые силы державы могут слишком сильно ослабнуть.
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