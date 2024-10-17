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NYT: США не могут поставлять больше вооружений ВСУ ради своей обороноспособности

NYT: США не могут поставлять больше вооружений ВСУ ради своей обороноспособности

Минобороны Соединённых Штатов Америки считает невозможным увеличение поддержки киевского режима из-за того, что, передавая ракетные комплексы ATACMS, Вооружённые силы державы могут слишком сильно ослабнуть.

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