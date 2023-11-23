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«Москвич» продал почти 12 тыс машин за неполный год

«Москвич» продал почти 12 тыс машин за неполный год

РИАМО - 23 ноя. Завод «Москвич» поставил в дилерские центры более 15 тыс. своих машин, 12 тыс. из которых были проданы, рассказал директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков в интервью РИА Новости.

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