«Это ты на фото?». Россияне столкнулись с очередной опасной уловкой мошенников

В России мошенники начали использовать новый необычный способ обмана с целью получения чужих данных. В этот раз они играют на любопытстве и применяют метод социальной инженерии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Вестник Киберполиции России.
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