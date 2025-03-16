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Царьград

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Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    Своих проблем мало...решили здесь приобрести!А Суджу взяла сев...
  • николай лейчинский
    Любопытно : этим - то чего понадобилось ..?!А Суджу взяла сев...
  • Виталий Сорокин
    Моди ещё та проститутка...Индусов столько лет имела (в прямом и переносном смысле) Англия, что до сих пор они не могу...А Суджу взяла сев...

Макрон раскрыл карты и назвал три украинских города, где Запад планирует разместить военных

Макрон раскрыл карты и назвал три украинских города, где Запад планирует разместить военных

Глава Франции предложил отправить войска на Украину, игнорируя Россию.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы отправить своих военных на Украину без согласия России.

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