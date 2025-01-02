Молдавия перешла на электричество из Румынии после прекращения поставок газа из России

Молдавия перешла на закупки электричества в Румынии из-за отсутствия газа из РФ Молдавия перешла на закупки электричества в Румынии после того, как были остановлены поставки газа из России, вследствие чего энергосистема страны перестала вырабатывать нужный объем энергии, сообщила молдавская госкомпания Energocom в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).