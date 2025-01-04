Зеленский похвастался, что поднял на ноги неходячего солдата ВСУ с помощью селфи. Неловко стало даже жене Юлия СоколоваЗеленский снова в центре внимания: на этот раз бывший президент Украины заявил, что с помощью селфи «исцелил» солдата ВСУ, который не мог ходить.