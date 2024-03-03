Авторевизорро: «Дешевых машин больше нет»

Какой автомобиль купить, если рынок выглядит безнадежно, а цены на машины постоянно растут? А может быть есть марки, которые стареют медленнее других и сохраняют первозданный вид даже после сотен тысяч пройденных километров? А что происходит с китайскими кроссоверами, которые ездят по России уже несколько лет? Хотели бы мы знать ответы на эти вопросы! И почему бы их тогда не задать специалисту, который отсмотрел тысячи автомобилей в продаже и даже знает самых отъявленных перекупов в лицо? А главное, распознал их хитрости и уловки.