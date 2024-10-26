Оппозиция в Грузии пообещала перенести политическую борьбу на улицы

Оппозиционное объединение «Коалиция за перемены» не признаёт результаты выборов в парламент Грузии и будет бороться за свою позицию, выводя сторонников на улицы, заявила один из лидеров объединения, глава партии «Дроа» Элене Хоштария в ночь на 27 октября журналистам.