Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп восхищается очень ценной российской землёй. И не только об этом

Трамп восхищается очень ценной российской землёй. И не только об этом

Мысли Бабы Яги Вот что за… глаза завидущие, руки загребущие у этого гегемона Вселенной, скажите, пожалуйста? Вы представляете, что он заметил? Вот это: Все фото из интернета «У них (у нас, то есть!) на сегодняшний день крупнейший участок суши – больше, чем у Китая.

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