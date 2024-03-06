Отмечается, что её площадь – всего 10,9 квадратных метра.Эксперты проанализировали рынок недвижимости в Сочи и озвучили стоимость, за которую можно приобрести самую маленькую квартиру на территории города-курорта.
Эксперты назвали цену самой маленькой квартиры в Сочи
Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Неужели есть желающие жить в нынешнем Сочи? Нет, некоторым при их приездах там хорошо. Но на общих основаниях даже задаром туда меня не тянет. Моя "Красная поляна", "Кудепста" в прошлом, и не та, и не для таких, как я. Людей, это устроивших, на 100% ждёт тоже, что и у нас сегодня. А перед падением на самое дно не надышишься и на тот свет уйдёшь голым.
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