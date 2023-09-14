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«Ак Барс» начал с четырех побед в пяти матчах, казанский клуб – фаворит «зеленого дерби» в Уфе

В КХЛ состоится матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс», который называют «зеленым дерби». Букмекеры видят фаворитами гостей, выставляя коэффициент 2.

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