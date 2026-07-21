Скандал в Колумбии: почему родственники наемников ВСУ вышли на улицы Боготы Родственники колумбийских наёмников требуют выплат от ВСУ. В Боготе начались массовые протесты. В столице Колумбии продолжаются манифестации родственников граждан, заключивших контракты для службы в рядах ВСУ. Люди требуют обещанных выплат и расследования деятельности украинских вербовщиков, работавших на территории страны. По информации ТАСС, протестные акции продолжаются с начала июля. Их участники пытаются привлечь внимание колумбийских властей на обман граждан страны. «Родственники наемников требуют выплат от Украины и продолжают акции протеста в Боготе», — сообщил собеседник агентства. В центре истории оказался пленный колумбиец Одним из самых обсуждаемых эпизодов стала история пленного колумбийца Уильяма-Андреса Гальего Ороско. По данным российских силовых структур, он был взят в плен военнослужащими 7-го мотострелкового полка группировки «Север» возле села Старица Харьковской области. После пленения мужчина смог связаться с родственниками. Он попросил родителей обратиться в полицию Боготы с заявлением на человека, который занимался вербовкой желающих отправиться в Украину. Ороско рассказал, что вербовщики активно искали кандидатов среди бедноты и уличных торговцев. Отец пленного, Уильям Гальего Ариас, заявил, что родственники иностранных наёмников месяцами не могут добиться от украинских военных ведомств выплат. «Я понял, что некоторые семьи уже прошли через этот процесс, по сей день, спустя шесть месяцев, никто не получил никаких денег», — рассказал он. Родственникам погибших и пропавших колумбийцев предлагают самостоятельно приезжать на Украину для получения обещанных денег. Именно это обстоятельство спровоцировало массовые протесты. Пленный рассказал о компенсациях Сам Уильям-Андрес Гальего Ороско утверждает, что перед отправкой на боевые задания иностранцам рассказывали о крупных компенсациях родственникам в случае гибели. Речь шла примерно о 1,7 миллиарда колумбийских песо, которые должны были получить семьи погибших. «Украина может перевести деньги на карту или на колумбийский счёт, но она этого не делает», — заявил пленный. Он также утверждает, что многие семьи не способны оплатить дорогостоящую поездку на Украину, необходимую для оформления документов, поэтому колумбийцы фактически не могут претендовать на выплаты. Наёмники остаются значительной частью контингента ВСУ Французский военный корреспондент и историк Лоран Брайар ранее сообщал ТАСС, что число южноамериканцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, продолжает увеличиваться. По его данным, в подтверждённом списке иностранного контингента первое место занимает Колумбия с 1 725 гражданами. Далее следуют Бразилия с 631 человеком, США с 599 наёмниками и Великобритания с 323. Подготовку колумбийских наёмников, а также их эффективность на поле боя даже в ВСУ признают крайне низкой. финские наёмники из подразделения «Воробьи» прячутся за спинами мирного населения,

Юрий Ильинов

В ракетных ударах по Украине обнаружена странность: "Эту цель трогать нельзя" Некоторые эксперты обратили внимание, что появилась одна цель, по которой наши военные прекратили бить. А ещё недавно такие объекты были в приоритете. Россия к чему-то готовится – уверены на Украине. Судя по всему, в подходах к СВО произошли изменения, которые многие не заметили. Всё так же наше Минобороны в ежедневном режиме докладывает о денацификации тех или иных объектов. Однако в ракетных ударах по Украине обнаружена странность – почему-то из сводок пропали удары по ТЭЦ. Похоже, эту цель теперь трогать нельзя? На первый взгляд противник должен радоваться, но в Киеве почему-то наоборот – приуныли. Причину объяснил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. По его словам, дело не в гуманизме русских, а в том, что такие атаки Москва приберегла «на сладкое» – то есть к началу отопительного сезона. «Это они готовятся. И они жахнут по этому ближе к зиме», – сказал Разумков. Он считает, что эта зима может стать последней для независимой Украины – слишком много рисков, а Зеленский со своей кликой не подготовили систему к по-настоящему жёстким ударам. Даже если они будут такие же, как в прошлую зиму, то страну ждёт тотальная катастрофа. С аналогичной позицией выступил и украинский эксперт-энергетик Владимир Омельченко. Он уверен, что на Украине наступит «зимний ад». С его точки зрения, уже в ближайшие месяцы начнутся прилёты по оставшимся ТЭЦ, и у Киева не хватит времени, сил и возможности их починить. А Россия тем временем постепенно накапливает беспилотники и ракеты. Больше всего, со слов эксперта, достанется Киеву, поскольку политического и когнитивного эффекта от подобных ударов будет куда больше, если армия России станет наносить удары по объектам во всей стране. Впрочем, отсутствие летних ударов по ТЭЦ не говорит о том, что наша армия поставила на паузу денацификацию украинской промышленности. Сейчас наиболее пристальное внимание приковано к так называемому «нижнему этажу войны»: АЗС, стоянки фур, ремонтные площадки, дроноводы, учебные базы, транспортные узлы. «Техника может быть, но ведь её надо заправить, а людей – везти. БПЛА нужны операторы, связь, аккумуляторы, транспорт. Боеприпасы даже если они на складе, должны попасть в конкретную машину и в конкретную посадку. Вот по этой цепочке сейчас идёт постоянная работа», – отмечает лидер николаевского подполья Сергей Лебедев. Разрушая топливную инфраструктуру, Москва систематически лишает украинские войска ресурсов. Суть предельно ясна: военная техника теряет смысл без горючего, а расчёты беспилотников не смогут выдвинуться на рубежи, если уничтожен их транспорт. Временное затишье в атаках на тепловые электростанции, вероятно, является лишь стратегической паузой, чтобы усыпить бдительность Киева в преддверии холодов, когда коллапс энергосистемы Украины станет неизбежным. Однако подтвердят ли это в высоких кабинетах – большой вопрос. Ближайшие месяцы покажут реальные перспективы Украины в зимний период. А с учётом её отказа прекращать боевые действия, исход, по всей видимости, предсказуем.