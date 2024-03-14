США не нравится правда, распространяемая Россией в Латинской Америке

Вчера 593 прочитали А что не так? США бандитское государство, которое на каждый мирный год своей истории — их было всего 16 из неполных 250-ти — имеет 14 лет нападений на другие государства ради получения чужих ресурсов.
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