Швейцария вернет Узбекистану $131 миллион Гульнары Каримовой

Узбекистан ведет работу с компетентными органами Швейцарии, Франции, РФ, США и другими странами по возврату незаконно выведенных активов дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которая была осуждена по обвинению в хищениях и вымогательстве.
Узбекистан ведет работу с компетентными органами Швейцарии, Франции, РФ, США и другими странами по возврату незаконно выведенных активов дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которая была осуждена по обвинению в хищениях и вымогательстве.
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