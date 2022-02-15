Журнал «Профиль»

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Швейцария вернет Узбекистану $131 миллион Гульнары Каримовой

Швейцария вернет Узбекистану $131 миллион Гульнары Каримовой

Узбекистан ведет работу с компетентными органами Швейцарии, Франции, РФ, США и другими странами по возврату незаконно выведенных активов дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которая была осуждена по обвинению в хищениях и вымогательстве.

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