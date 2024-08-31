Обычно Атланты у входа в Новый Эрмитаж приносят удачу. Если потереть одному из них стопу. Но нетрезвый 41-летний житель Парашютной улицы ночью 31 августа решил для верности вскарабкаться на Атланта.
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Обычно Атланты у входа в Новый Эрмитаж приносят удачу. Если потереть одному из них стопу. Но нетрезвый 41-летний житель Парашютной улицы ночью 31 августа решил для верности вскарабкаться на Атланта.