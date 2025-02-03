САУ «Коксан» в российской армии: слухи и доказательства

Одна из первых фотографий якобы перевозки «Коксанов» по России, ноябрь 2024 г. Фото Telegram / «Оборонка» В последние месяцы за рубежом циркулируют слухи о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР, связанном с проведением Спецоперации по защите Донбасса.