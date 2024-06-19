Коморовский: Зеленский лгал, говоря о причастности РФ к гибели Качиньского

Экс-президент Польши Бронислав Коморовский обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи из-за его заявления о причастности России к гибели бывшего польского лидера Леха Качиньского в авиакатастрофе в Смоленске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии