Замминистра обороны России исполнил новогоднюю мечту мальчика из Таганрога

Ребёнка пригласили в Кремль на представление.На прошедшей традиционной всероссийской акции "Ёлка желаний" заместитель министра обороны России Алексей Криворучко снял с ёлки открытку с пожеланием семилетнего Максима из Таганрога.
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