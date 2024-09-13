Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Британия лоббирует нелегальную миграцию в Россию

ФСБ сегодня обвинила в шпионаже и подрывной деятельности дипломатов Британии. И среди их "заслуг" обращает внимание вот что: британские агенты встречались с российскими юристами, лоббирующими интересы мигрантов, так как британские спецслужбы знали, что неконтролируемая миграция может угрожать стране.

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