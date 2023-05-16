Военное обозрение

3 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    а отчитываться ЗАЧЕМ??  Нужно делать ТО , что нам нужно- и все. Без оглядки на кого бы то ни было....Постпред РБ при О...
  • Николай Галыгин
    Так наступлении вовсю идет,а Зе боится назвать его таковым на случай полного разгрома,глядишь оправдываться перед кур...Глава ГУР МО Укра...
  • sorsw
    Китаю будет обидно )))Премьер-министр Я...

Вопреки санкциям, годовой товарооборот Ирана со странами ОИК вырос на 13,5 процентов без учета экспорта нефти

Вопреки санкциям, годовой товарооборот Ирана со странами ОИК вырос на 13,5 процентов без учета экспорта нефти

За десятилетия дискриминационных торговых ограничений, введенных западными странами с подачи Великобритании еще в начале пятидесятых годов прошлого века, Исламская Республика Иран не только сумела сохранить на плаву свою экономику, но и эффективно наращивает как собственное производство, так и товарооборот с рядом государств.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх