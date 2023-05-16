Вопреки санкциям, годовой товарооборот Ирана со странами ОИК вырос на 13,5 процентов без учета экспорта нефти

За десятилетия дискриминационных торговых ограничений, введенных западными странами с подачи Великобритании еще в начале пятидесятых годов прошлого века, Исламская Республика Иран не только сумела сохранить на плаву свою экономику, но и эффективно наращивает как собственное производство, так и товарооборот с рядом государств.