Вопреки санкциям, годовой товарооборот Ирана со странами ОИК вырос на 13,5 процентов без учета экспорта нефти

За десятилетия дискриминационных торговых ограничений, введенных западными странами с подачи Великобритании еще в начале пятидесятых годов прошлого века, Исламская Республика Иран не только сумела сохранить на плаву свою экономику, но и эффективно наращивает как собственное производство, так и товарооборот с рядом государств.
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