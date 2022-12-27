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Ким Чен Ын подвел итоги 2022 года и поставил задачи на будущий

Ким Чен Ын подвел итоги 2022 года и поставил задачи на будущий

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), первый председатель Государственного комитета обороны КНДР, Верховный Главнокомандующий Корейской народной армии, маршал КНДР, депутат Верховного народного собрания КНДР Ким Чен Ын на открытии VI пленума ЦК ТПК заявил, что страна и партия в последние годы столкнулись с беспрецедентными вызовами и провокациями, но, несмотря на достигнутые успехи, должны ставить и добиваться более амбициозных целей, – сообщает во вторник, 27 декабря радио «Голос Кореи».

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