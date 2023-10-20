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Полянский указал на нежелание Совбеза ООН обсуждать испытания США на ядерном полигоне

Полянский указал на нежелание Совбеза ООН обсуждать испытания США на ядерном полигоне

Совет Безопасности ООН пока не планирует обсуждать вопрос об испытаниях на ядерном полигоне США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 20 октября, в эфире телеканала «Россия-24».

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