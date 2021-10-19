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Поклонники советских и индийских фильмов сразились в шоу «Игра в кино»

Один из самых любимых советских фильмов «Полосатый рейс» появился, по сути, благодаря королю Непала. Во время официального визита царственной особы в Москву Никита Хрущев пригласил его в цирк, где всех восхитила дрессировщица Маргарита Назарова.

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