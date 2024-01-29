Bloomberg: Вашингтон разрабатывает тайную операцию против Тегерана или возможность атаки

Журналисты агентства Bloomberg сообщили со ссылкой на компетентные источники о том, что после гибели американских военных на базе в Иордании, США собираются нанести удар по Ирану, но свалить ответственность на других.
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