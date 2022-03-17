Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Романов
    Укроп и петрушку при приготовлении мелко крошить надо ( из поваренной книги).Российские войска...
  • Марина
    как пить дать, просочившиеся в США хохлы постарались....В Нью-Йорке украл...
  • Анатолий Панов
    Что то Медведев за последнее время расдухарился, к чему бы это?.«Всех оборзевших ...

Турчак: ЕР выступает за увольнение с позором с поста главы фонда «Сколково» Дворковича

Турчак: ЕР выступает за увольнение с позором с поста главы фонда «Сколково» Дворковича

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что слова бывшего вице-премьера правительства России, а ныне главы фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о спецоперации России на Украине — это «национал-предательство».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх