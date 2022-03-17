Турчак: ЕР выступает за увольнение с позором с поста главы фонда «Сколково» Дворковича

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что слова бывшего вице-премьера правительства России, а ныне главы фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о спецоперации России на Украине — это «национал-предательство».
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что слова бывшего вице-премьера правительства России, а ныне главы фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о спецоперации России на Украине — это «национал-предательство».
Свежие комментарии