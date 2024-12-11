В России с 2025 года изменится стандарт медицинской помощи детям с ожирением

К уже имеющимся методам борьбы с этой проблемой может быть добавлено хирургическое вмешательство.С 1 января 2025 года, согласно инициативе Минздрава, дети, страдающие от ожирения, начнут проходить процедуры для уменьшения объема желудка.
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