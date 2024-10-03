📷⚡️Первое фото авиабазы ВВС Израиля Неватим, селанное спутником оптико-электронного мониторинга земной поверхности, после удара боевыми блоками иранских баллистических ракет "Shahab-3A/B".
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📷⚡️Первое фото авиабазы ВВС Израиля Неватим, селанное спутником оптико-электронного мониторинга земной поверхности, после удара боевыми блоками иранских баллистических ракет "Shahab-3A/B".