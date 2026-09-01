Рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии намерен достичь осеннего улова свыше 1 000 тонн

Пихтовка. Удмуртия. В рыбхозе «Пихтовка» в Удмуртии подрос первый урожай товарной рыбы. Как сообщается в соцсетях предприятия, на седьмом нагульном пруду площадью 18 га удалось выйти на заметный результат за один летний сезон.