Глава МИД Сергей Лавров ответил властям Таджикистана на их претензии о нарушении прав таджиков в РФ.
Лавров ответил властям Таджикистана на претензии о нарушении прав таджиков в РФ
Комментарии
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StarPer
А почему вообще оправдываемся перед таджиками?
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14 час.
Серж Южанин
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10 час.
Sergey
что мы как виноватые отчитываемся перед всеми! когда закончится это принцип (кота Леопольда)! вот почему они все и наглеют в нашей стране! потому что знают, по большому их отмажут. быстро мы забыли о том как они гнали и убивали русских! пока мы не будем уважать себя сами, когда у наших правителей будет на первом месте интересы СВОЕГО народа..... может тогда что нибудь двинется с мертвой точки! противно, что надо отчитываться, что не пустили на прокорм в страну целые кишлаки.... с бабами и детьми, которые не хотят жить по законам России.
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58 мин.
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