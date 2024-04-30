Лавров ответил властям Таджикистана на претензии о нарушении прав таджиков в РФ

Sergey

что мы как виноватые отчитываемся перед всеми! когда закончится это принцип (кота Леопольда)! вот почему они все и наглеют в нашей стране! потому что знают, по большому их отмажут. быстро мы забыли о том как они гнали и убивали русских! пока мы не будем уважать себя сами, когда у наших правителей будет на первом месте интересы СВОЕГО народа..... может тогда что нибудь двинется с мертвой точки! противно, что надо отчитываться, что не пустили на прокорм в страну целые кишлаки.... с бабами и детьми, которые не хотят жить по законам России.