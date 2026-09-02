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Татар-информ

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Баста призвал Канье Уэста попутешествовать по России

Баста призвал Канье Уэста попутешествовать по России

Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) призвал американского рэпера Канье Уэста (Йе) в случае приезда в Россию попутешествовать по стране, а также предложил ему посетить свои концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

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