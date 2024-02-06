Президент Токаев отправил в отставку правительство Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о смене правительства, возглавляемого Алиханом Смаиловым, назначив в качестве временного исполнителя обязанностей премьер-министра его первого заместителя Романа Скляра.
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