Два южноуральца заблудились в тайге в районе Таганая

Спасатели несколько часов искали южноуральцев, решивших прогуляться на Таганае. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 27 февраля, вечером спасателям поступило сообщение о двух жителях Златоуста, заблудившихся во время прогулки к одной из достопримечательностей национального парка «Таганай».