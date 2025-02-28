Два южноуральца заблудились в тайге в районе Таганая

Спасатели несколько часов искали южноуральцев, решивших прогуляться на Таганае. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 27 февраля, вечером спасателям поступило сообщение о двух жителях Златоуста, заблудившихся во время прогулки к одной из достопримечательностей национального парка «Таганай».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии