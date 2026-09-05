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Почему новый стандарт подтверждения резервов для Wrapped Bitcoin от Circle лучше?

Почему новый стандарт подтверждения резервов для Wrapped Bitcoin от Circle лучше?

Circle рассказала о принципе работы резервов своего токена cirBTC, предназначенного для переноса Bitcoin в экосистему смарт-контрактов.

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