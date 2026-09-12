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Царьград

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Руферы покорили вершину строящегося 274-метрового небоскрёба в Москве

Руферы покорили вершину строящегося 274-метрового небоскрёба в Москве

Экстремалы поднялись на вершину строящегося небоскрёба FIVE TOWERS высотой 274 метра в Москве. Они сняли свой подвиг на видео и опубликовали его в социальных сетях, чем привлекли большое внимание.

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