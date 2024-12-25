Выставка новогодних открыток открывается в Русском музее фотографии

Выставка «Новогодние и рождественские открытки» открывается в Русском музее фотографии. На ней представлены открытки конца XIX — начала XX вв, которые рассказывают об истории возникновения почтовых открыток.
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