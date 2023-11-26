Армении никуда не деться от мира с Азербайджаном: В России раскрыли неудобную правду о Пашиняне

По мнению политолога Анпилогова, Ереван согласится на любые условия мирного договора, которые предложит Баку, даже если придётся предоставить преференции азербайджанской сторонеАлексей Анпилогов, русский политолог, поделился прогнозом после заявления Ильхама Алиева.
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