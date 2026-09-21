8 Родовая книга

Я спасу свою маму - Однажды мамы долго не было. Я подумал: "Где она?" - и решил, что мама на соседней полянке, которая рядом с нашей, похожа на нашу, но на ней не так хорошо.
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