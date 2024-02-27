Суровая ванна для снега

На снегосплавном пункте в Медведкове воду нагревают до 10-18 градусов Сильные снегопады этой зимой уже стали привычным явлением: в декабре пришли рекордные с 1980 года осадки, в январе нагрянул циклон «Ваня», а в начале февраля — североатлантическая «Ольга».