Любовник Ксении Собчак рассказал о романах с мировыми звездами

Ведущая и журналистка Ксения Собчак встретилась с бывшим любовником. Так называемая журналистка Ксения Собчак взяла интервью у своего бывшего любовника Умара Джабраилова, с которым она встречалась в нулевых годах.
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