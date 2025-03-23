Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУ 27 раз обстреляли донецкую республику, применив 85 боеприпасов

ВСУ 27 раз обстреляли донецкую республику, применив 85 боеприпасов

Украинские националисты за истекшие сутки 27 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой республики. Большая часть атак произошла на Горловском направлении - 25, еще две зафиксированы на Светлодарском направлении.

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