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В Ухте во время технических работ произошел пожар в резервуаре на НПЗ

В Ухте во время технических работ произошел пожар в резервуаре на НПЗ

В Республике Коми вспыхнул пожар в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия. Там загорелся резервуар РВС-10000 В Ухте в воскресенье, 2 июня, в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия загорелся резервуар РВС-10000, сообщает пресс-служба администрации Республики Коми.

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