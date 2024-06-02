В Ухте во время технических работ произошел пожар в резервуаре на НПЗ

В Республике Коми вспыхнул пожар в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия. Там загорелся резервуар РВС-10000 В Ухте в воскресенье, 2 июня, в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия загорелся резервуар РВС-10000, сообщает пресс-служба администрации Республики Коми.