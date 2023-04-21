СССР-Россия

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Санкции против санкций

Санкции против санкций

На Западе объявили охоту на тех, кто помогает России Юрий Алексеев 21.04.2023    Разговоры о новом пакете санкций начались практически сразу же после утверждения «юбилейного», десятого комплекта ограничительных мер против России.

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