Санкции против санкций

На Западе объявили охоту на тех, кто помогает России Юрий Алексеев 21.04.2023 Разговоры о новом пакете санкций начались практически сразу же после утверждения «юбилейного», десятого комплекта ограничительных мер против России.
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