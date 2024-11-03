Часто болеющих возьмут на контроль: Минздрав планирует изменить порядок оформления больничных

Тревожным звоночком станут четыре листка нетрудоспособности за полгода. Но есть нюансы. Врачей обяжут передавать на комиссию информацию о пациентах, которые оформляли больничный не меньше четырех раз за последние полгода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии