Станет ли Крым «осажденной крепостью»? Последние несколько дней, судя по всему, стали одними из самых тяжелых для энергосистемы Крыма – 17 июля губернатор Севастопо.
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Станет ли Крым «осажденной крепостью»? Последние несколько дней, судя по всему, стали одними из самых тяжелых для энергосистемы Крыма – 17 июля губернатор Севастопо.
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