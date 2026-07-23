В Британии завершена очередная фаза испытаний самолёта-лаборатории Excalibur Испытательный самолёт FTA Excalibur, представляющий собой переоборудованную британскую летаю.
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В Британии завершена очередная фаза испытаний самолёта-лаборатории Excalibur Испытательный самолёт FTA Excalibur, представляющий собой переоборудованную британскую летаю.
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