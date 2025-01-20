Япония и Австралия в Вашингтоне подтвердили приверженность Quad

Намерение продолжить сотрудничество с США в рамках группы Quad подтвердили на встрече в Вашингтоне глава внешнеполитического ведомства Японии Такэси Ивая и его австралийский коллега Пенни Вонг, 20 января сообщает The Kyodo News.
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