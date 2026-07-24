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Пентагон внес 33 российских вуза в список угроз национальной безопасности

Пентагон внес 33 российских вуза в список угроз национальной безопасности

Министерство обороны США расширило «черный список» организаций, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу нацбезопасности, включив в него еще 33 российских вуза, 23 июля сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

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