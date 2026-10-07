В Екатеринбурге зарегистрировали гиперкар из серии в 99 экземпляров

В России поставили на учёт второй за два месяца гиперкар Bugatti Mistral. Как написал в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, автомобиль зарегистрировали в Екатеринбурге.
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